Na een wervelend matchbegin opende Union in de achtste minuut de score. Rasmussen kopte het leer tegen de touwen. Even later stond de 0-2 op het scorebord. Castro-Montes krulde de bal knap in de winkelhaak.

Zeven minuten na de rust klopte Amoura KVK-doelman Pirard met een schot in de verste hoek. De thuisploeg reageerde meteen daarna met de 1-3, via de Union-defensie kwam de bal bij Davies terecht. De Welshman verschalkte Moris en bracht Kortrijk opnieuw in de wedstrijd. Bij aanvang van de blessuretijd was het team van Alexandersson dichtbij de 2-3. Terho kopte te slap terug richting Moris, Afolabi onderschepte de bal maar zijn poging werd voor de lijn gekeerd door Sykes. Union kwam niet meer in de problemen en knoopt zo weer aan met de zege, nadat het de voorbije drie wedstrijden niet kon winnen.

Met 62 punten legt koploper Union de druk bij Anderlecht, dat elf punten minder telt en om 18u30 STVV ontvangt. KV Kortrijk is laatste met 18 punten, op zeven punten van de veilige zone.