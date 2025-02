In de slotwedstrijd van de 24ste speeldag in de Jupiler Pro League heeft KV Kortrijk met 1-2 verloren tegen KVC Westerlo. De Kempenaars waren op bezoek in Kortrijk en bogen in de tweede helft een 1-0-achterstand om in een 1-2-overwinning, in deze belangrijke degradatietopper.