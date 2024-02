In een onderhoudende eerste helft in het Jan Breydelstadion waren er kansen aan beide zijden. Topschutters Denkey en Thiago kregen elk een mogelijkheid, maar scoren lukte niet. Het echte spektakel liet tot na rust op zich wachten. Eerst hield Cercle-doelman Warleson Meijer van de openingstreffer, maar meteen erna was het raak aan de overkant. Na een afgeslagen hoekschop voor Club Brugge begon Cercle-aanvaller Minda aan een solo. De Ecuadoriaan stak het hele veld over, hield liefst vier Club-spelers aan de praat en vlamde de bal van aan de rand van de zestien vervolgens knap voorbij Mignolet, 1-0.

Club nam het initiatief nu helemaal in handen. Thiago miste nog een tweede grote mogelijkheid en Warleson moest tussenkomen op een knal van Nusa. De gelijkmaker hing in de lucht en kwam er ook negen minuten voor tijd met een rake kopbal van de ingevallen Jutgla, 1-1. Igor Thiago speelde de hoofdrol in een tumultueuze slotfase, met liefst dertien minuten toegevoegde tijd. Meteen na de gelijkmaker kreeg hij rood voor een fout op Warleson. Die beslissing werd nog teruggedraaid door de VAR, maar de Braziliaan kreeg even later alsnog een tweede gele, en dus rode, kaart na een elleboog aan Popovic. Gescoord werd er niet meer. Eindstand: 1-1.