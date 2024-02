Het was een onuitgegeven Club dat aan de aftrap verscheen tegen Eupen, dat in een bitsige degradatiestrijd verwikkeld is. De geschorsten Hugo Vetlesen, Hans Vanaken en Igor Thiago, en de geblesseerde Philip Zinckernagel waren er niet bij, net zoals Raphael Onyedika die zondag met Nigeria de finale van de Afrika Cup speelt. Ferran Jutgla, Michal Skoras, Casper Nielsen, Eder Balanta en Antonio Nusa verschenen zo aan de aftrap. Voor die laatste waren het de eerste speelminuten sinds zijn transferperikelen.



Het was Nusa die zich vlak voor het kwartier goed doorzette op links. De voorzet van de Noorse international kwam met een gelukje in de voeten van Nielsen, die Eupen-doelman Gabriel Slonina kansloos liet: 1-0. Vlak voor het halfuur verdubbelde blauw-zwart de voorsprong. Slonina duwde een schuiver in de voeten van Jutgla, die het cadeau dankbaar in ontvangst nam: 2-0 en Club op rozen.



Na eerdere missers van Jutgla en Bjorn Meijer trapte Andreas Skov Olsen op aangeven van Skoras een kwartier voor affluiten de voor blauw-zwart helemaal geruststellende 3-0 tegen de netten. Enkele minuten later pikte ook Brandon Mechele met een rake kopbal na een hoekschop nog zijn doelpuntje mee: 4-0.

De Bruggelingen knopen zo na de nederlaag bij Antwerp weer aan met de zege in de competitie. In de Beker wonnen ze eerder deze week al van Union, dat zaterdag een misstap beging tegen Westerlo (2-2). Met 59 punten blijft Union echter autoritair aan de leiding, met een voorsprong van elf punten op eerste achtervolger Anderlecht. Club knabbelt wat van zijn achterstand af en is derde met 44 punten, nog steeds vijftien minder dan de Brusselaars. Eupen blijft met 21 punten op de voorlaatste plaats.