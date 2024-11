In het Jan Breydelstadion bleef de 0-0 67 minuten op het scorebord, totdat topschutter Kevin Denkey op aangeven van Felipe Augusto de ban brak voor de thuisploeg. Zes minuten later zorgde Hannes van der Bruggen voor de dubbele voorsprong. Die 2-0 was meteen ook de eindstand.

Voor Cercle is het de derde zege op rij, in alle competities samen, sinds de 3-1-blamage met een veredelde B-ploeg in de Conference League bij het IJslandse Vikingur. Met zes op zes in de competitie klimmen ze met vijftien punten over onder meer Charleroi naar de elfde plaats. Bij Charleroi gaat het intussen van kwaad naar erger. De Karolo's zijn helemaal weggezakt naar de dertiende plaats, met veertien punten. De nederlaag in Brugge was al de vijfde op rij, over alle competities.