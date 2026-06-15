Juniorenklassieker Ledegem-Kemmel-Ledegem maakt na 18 jaar geslaagde comeback
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Na achttien jaar afwezigheid is de juniorenwedstrijd Ledegem-Kemmel-Ledegem opnieuw gereden. De heropgestarte wielerklassieker bracht 99 renners aan de start voor een koers van 106 kilometer. De overwinning ging naar de Est, Sebastian Suppi, die solo over de meet kwam.
Na een bijna twee decennia is de koers dus terug in Ledegem. "We zijn na achttien jaar opnieuw begonnen met vier sympathieke gasten. In vier maanden tijd is het ons gelukt om de hele koers georganiseerd te krijgen", zegt medeorganisator Bert Selschotter.
Suppi solo naar de finish
Na een lokale lus aan het begin van de koers trok het peloton richting de Kemmelberg. Verschillende aanvalspogingen volgden elkaar op, maar pas na ongeveer een uur koers kon een kopgroep van acht renners een kloof slaan. Suppi was oorspronkelijk niet mee, maar sloot later aan.
In de slotfase bleven nog drie leiders over: Suppi, Harrison Shannon en Yentl Ruijgh. Op vijf kilometer van de aankomst vlucht Suppi. De twee medevluchters konden niet meer reageren, waardoor de Est solo naar de overwinning reed.
"Ik sloeg een aantal beurten over en zag dat het het juiste moment was om aan te vallen. Daarna ben ik voluit gegaan tot aan de finish", vertelt Suppi.
"Ik sloeg een aantal beurten over en zag dat het het juiste moment was om aan te vallen."