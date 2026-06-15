Suppi solo naar de finish

Na een lokale lus aan het begin van de koers trok het peloton richting de Kemmelberg. Verschillende aanvalspogingen volgden elkaar op, maar pas na ongeveer een uur koers kon een kopgroep van acht renners een kloof slaan. Suppi was oorspronkelijk niet mee, maar sloot later aan.

In de slotfase bleven nog drie leiders over: Suppi, Harrison Shannon en Yentl Ruijgh. Op vijf kilometer van de aankomst vlucht Suppi. De twee medevluchters konden niet meer reageren, waardoor de Est solo naar de overwinning reed.

"Ik sloeg een aantal beurten over en zag dat het het juiste moment was om aan te vallen. Daarna ben ik voluit gegaan tot aan de finish", vertelt Suppi.