Julie Van­loo trekt na WNBA-sei­zoen naar Turk­se Euro­Lea­gue-fina­list CBK Mersin

Julie Vanloo trekt na het einde van het WNBA-seizoen, dat ze momenteel afwerkt bij het Californische Los Angeles Sparks, naar EuroLeague-finalist CBK Mersin.

Mersin maakte dinsdag via sociale media zijn dertienkoppige selectie bekend voor het komende seizoen, met daarin een plekje voor Belgian Cat Vanloo. 

De 32-jarige West-Vlaamse begint bij Mersin niet aan haar eerste avontuur in Turkije. De voorbije twee seizoenen droeg ze het shirt van Galatasaray. Vanloo verhuist na het huidige WNBA-seizoen, dat in oktober afgesloten wordt met de WNBA Finals, naar Mersin. In de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie speelt ze momenteel voor Los Angeles Sparks, die haar begin vorige maand oppikten nadat ze onverwachts aan de deur werd gezet door Golden State Valkyries. 

