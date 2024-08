"We wilden deze medaille zo graag en we waren er twee keer zo dichtbij. Het is heel frustrerend en pijnlijk", aldus Vanloo, die de wedstrijd beëindigde met 26 punten, waarvan dertien in het derde kwart. "Ik heb er alles aan gedaan. Ik voelde in het derde kwart dat de energie wat minder was, dus nam ik mijn verantwoordelijkheid."

De pointguard wees op een aspect dat volgens haar zwaar woog op het resultaat. "Zij waren veel frisser. We misten een paar gemakkelijke lay-ups en kwamen vaak iets te kort. Australië had het voordeel dat ze eerder op vrijdag tegen de Amerikanen hadden gespeeld in hun halve finale. Ze konden de match sturen en hun team effectiever laten rouleren. Wij moesten het 's avonds opnemen tegen Frankrijk. Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar ik denk dat we dat cash betalen."

Dit fysieke aspect was des te belangrijker, omdat de Belgische bank niet veel gebruikt wordt. Zondag maakte de bank slechts acht punten. "Australië heeft een uitgebreide bank, zoals Frankrijk. We speelden veel minuten, maar ik voelde me nog steeds goed, klaar om alles te geven", besloot Vanloo.