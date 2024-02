"We volgen de internationale carrière van Julie al een tijdje en het is het juiste moment om haar naar de Mystics te halen", verklaarde algemeen directeur Mike Thibault. "Ze kan achterin op twee posities spelen en ze had ook een sleutelrol in de opmars van de Belgische nationale ploeg naar de top."

De Oostendse Julie Vanloo (30) verdedigt dit seizoen de kleuren van het Turkse Galatasaray. Ze schreef op het EK van 2023 geschiedenis met de Belgian Cats door de eindzege weg te kapen. Als de Mystics haar na het trainingskamp, dat uit de startblokken schiet op 14 mei, aan boord houden, treedt ze in de voetsporen van Emma Meesseman (2013-2020) en Kim Mestdagh (2019). Zij wonnen in 2019 met de Mystics het WNBA-kampioenschap.