Vanloo zelf was in 28 speelminuten goed voor vijf punten, drie rebounds en twee assists. Bij de thuisploeg kroonde de Amerikaanse Kelsey Plum zich tot topschutter met 28 punten. Haar land -en ploeggenote Jackie Young deed met twintig punten en tien rebounds ook haar duit in het zakje.

Washington had dinsdag nochtans het kelderduel tegen de Los Angeles Sparks gewonnen, maar leed nu alweer zijn zestiende nederlaag in 21 wedstrijden. De Mystics blijven tiende in het algemene klassement, de Las Vegas Aces staan vijfde. Zaterdag gaan Vanloo en haar ploegmaats op zoek naar revanche bij de Minnesota Lynx, het nummer drie in de stand.