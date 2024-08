Vanloo kreeg 25 minuten speeltijd en was daarin goed voor elf punten en vier assists. De Amerikaanse Brittney Sykes trok de overwinning van de Mystics met twintig punten en zes rebounds over de streep. Op de vorige speeldag knoopten Vanloo en co na vijf nederlagen opnieuw aan met de zege tegen Los Angeles Sparks (80-74).

Washington staat met een totaal van acht zeges en 22 nederlagen nog steeds tiende in de stand. De Mystics kunnen dus nog steeds hopen op kwalificatie voor de play-offs, die zijn voorbehouden voor de top acht in het klassement. Seattle Storm staat momenteel vijfde met achttien overwinningen tegenover elf nederlagen.

In de nacht van woensdag op donderdag Belgische tijd reizen de Mystics af naar Chicago Sky, het nummer acht in de stand.