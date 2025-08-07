26°C
Aanmelden
Sport
Oostende

Julie Van­loo en Julie Alle­mand met LA Sparks onder­uit bij Valkyries

Julie Vanloo

Archiefbeeld Julie Vanloo © Belga

Na een reeks van drie zeges op rij is Los Angeles Sparks zaterdag tegen een nederlaag aangelopen in de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie WNBA. Op bezoek bij Golden State Valkyries verloren ze met 72-59.

Valkyries is het team dat Julie Vanloo verrassend moest verlaten, nadat de Oostendse met de Belgian Cats de Europese titel had verlengd. Lang zat ze echter niet zonder team, want enkele dagen later kon ze al tekenen bij LA Sparks, tevens de werkgever van haar collega-international Julie Allemand.

In het Chase Center in San Francisco konden onze landgenotes de bezoekers uit Los Angeles niet voor de nederlaag behoeden. Allemand, donderdag tegen Connecticut nog goed voor een triple-double, moest deze keer in een halfuur vrede nemen met tien punten, drie assists en twee rebounds. Vanloo sloot af met twee punten, vier rebounds en twee assists in 13:25.

In de stand blijft LA Sparks na de zestiende nederlaag van het seizoen negende, maar zien ze de kloof met nummer acht Golden State Valkyries groter worden. Enkel de top acht plaatst zich na de reguliere competitie voor de play-offs.

Belga

Meest gelezen

462129358 3816056785387832 4044528443948365505 n
Sport

Marathon van Brugge stevent af op recordeditie
Belgaimage 127386146
Sport

Brent Deklerck (18) springt naar goud op de Wereldspelen
Kvk traint
Sport

Trainer KVK heeft vertrouwen in huidige kern, maar "versterking is nodig"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden