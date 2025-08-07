Valkyries is het team dat Julie Vanloo verrassend moest verlaten, nadat de Oostendse met de Belgian Cats de Europese titel had verlengd. Lang zat ze echter niet zonder team, want enkele dagen later kon ze al tekenen bij LA Sparks, tevens de werkgever van haar collega-international Julie Allemand.

In het Chase Center in San Francisco konden onze landgenotes de bezoekers uit Los Angeles niet voor de nederlaag behoeden. Allemand, donderdag tegen Connecticut nog goed voor een triple-double, moest deze keer in een halfuur vrede nemen met tien punten, drie assists en twee rebounds. Vanloo sloot af met twee punten, vier rebounds en twee assists in 13:25.

In de stand blijft LA Sparks na de zestiende nederlaag van het seizoen negende, maar zien ze de kloof met nummer acht Golden State Valkyries groter worden. Enkel de top acht plaatst zich na de reguliere competitie voor de play-offs.