Verstappen reed strak en foutloos, terwijl zijn eerste achtervolger Bjorn Syx al vroeg pech kende. Syx kreeg op KP 3 maar liefst twee lekke banden en kon een goed resultaat meteen vergeten.

Davy Vanneste uit Menen was met twijfels gestart maar maakte meteen een grote sprong in het klassement. Van de vijfde naar de tweede plaats. Op korte afstand gevolgd door Vincent Verschueren (7-voudig winnaar in Kortrijk) en Lander Depotter uit Heestert.

Verstappen controleert, en uiteindelijk verliest Vanneste nog z'n tweede plaats aan Vincent Verschueren. Het verschil tussen die twee bedraagt amper een halve seconde. Depotter is vierde, Cherain vijfde.

