Tuur Hancke was vier jaar actief bij de ploeg, sinds 2022 bij de beloften. Hij had er net zijn laatste seizoen opzitten, want de combinatie met zijn studies viel te zwaar uit. Zijn ploegmaten bij Lead Out Cycling Academy zijn zeer aangeslagen door het nieuws. Later deze week volgt wellicht nog een herdenkingsmoment.



"Tuur reed sinds 2022 bij onze junioren en afgelopen seizoen bij de beloften. Renners en medewerkers bewaren de beste herinneringen aan Tuur. Altijd respectvol, altijd goedlachs, graag gezien door iedereen. Helaas rest er geen tijd meer samen om nieuwe herinneringen te maken", schrijft de club op Facebook.

"We wensen iedereen die Tuur kende heel veel sterkte toe. In de eerste plaats het gezin en de familie van Tuur, zijn ploegmaats en vrienden binnen en buiten de club."