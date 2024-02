Naast de snelste West-Vlaamse Vincke, trad ook de snelste West-Vlaming in Gent aan. De 20-jarige Rendel Vermeulen uit Koksijde haalt de finale ook niet maar komt met 6.90 wel in de buurt van zijn persoonlijk record. Ten slotte liep Aurèle Vandeputte mee op de 1000 meter, waar hij normaal de 800 meter verkiest. In een snelle race komt Vandeputte, die nog revalideert van een fractuur aan het scheenbeen, als zesde over de meet in 2.24.25.

Ook in het hoogspringen was er West-Vlaams talent aan zet. De 20-jarige Yorunn Ligneel werkt aan de weg terug na een blessure. Ze heeft het lastig en raakt nog over 1m75 maar niet over 1m80.