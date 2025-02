Cercle speelde een degelijke eerste helft, maar moest na de pauze toezien hoe Vanhaeren twee keer scoorde voor de thuisploeg. Een fout van doelman Warleson leidde de 2-0 in na een vrije trap in de zestien, en even later maakte Mele het helemaal af met de 3-0-eindstand.

Door de nederlaag zakt Jong Cercle naar de elfde plaats en moet het stilaan naar beneden kijken in het klassement.