Voor wie er aan twijfelt: dit is een zware koers, door weer en wind. Uit de kopgroep proberen Vangheluwe, Rickaert, Vermeersch en de Bondt weg te raken. Even later houden we nog zes leiders over: Jordi Warlop en Tars Poelvoorde, Dries De Bondt, Victor Vercouillie, Jonas Rickaert en Warre Vangheluwe. Vier West-Vlamingen voorin dus.

De finish gaat licht bergop. Tars Poelvoorde (19) uit Waregem zit al van ver op kop. Hij lijkt stand te houden, maar moet dan toch even gaan zitten. Jonas Rickaert put diep in het krachtenarsenaal en wint nog net Zwevezele Koers