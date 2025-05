Rickaert won in zijn carrière nog maar een profkoers, Dwars door het Hageland (1.Pro) in 2020, maar staat bij Alpecin-Deceuninck bekend als een trouwe wegkapitein voor kopmannen Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel.

"Dit team is al zeven jaar mijn thuis en ik voel me hier nog steeds erg goed", reageert Rickaert op zijn contractverlenging. "Ik zie nog genoeg uitdagingen en kansen voor me met deze groep en ik ben trots en blij dat ik mijn contract met nog eens drie jaar kan verlengen."