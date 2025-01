Afgelopen zaterdag reisde Jonas af naar Italië om er zich voor te bereiden en te wennen aan de ijskoude omstandigheden. Coene neemt in totaal deel aan twee wedstrijden waarvan hij er al een succesvol afwerkte. Met een tijd van 37.08 seconden zwom hij, in water dat amper 1,3 graden celcius had, naar de wereldtitel in zijn leeftijdscategorie. Over alle 116 deelnemers heen zette hij daarmee de 15de tijd neer.

Komende zaterdag zwemt Jonas z’n tweede wedstrijd. Dan waagt hij zich aan de 100 meter schoolslag. Op het EK ijszwemmen in 2024 in Roemenië werd Jonas nog derde op die afstand.