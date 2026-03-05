13°C
Jonas Coe­ne uit Gis­tel wordt der­de op 200 meter school­slag op WK winterzwemmen

Een straffe prestatie van Team België op het WK winterzwemmen in Oulu (Finland). Ze namen maar liefst elf medailles mee naar huis. Sterkhouder van het team is Jonas Coene uit Gistel. Hij haalde zelf ook brons.

Jonas Coene van de Brugse Ijsberen behaalt de derde plaats op de 200 meter schoolslag op het WK winterzwemmen in Oulu (Finland). Team België bestaat uit amateursporters, geen profs. Met het grote aantal medailles bewijst de ploeg dan ook erg sterk te zijn, want in heel wat landen hier is ijszwemmen een nationale sport. Als kapitein stuwde Coene ook het estafetteteam bijna naar een podiumplaats

