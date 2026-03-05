Jonas Coene van de Brugse Ijsberen behaalt de derde plaats op de 200 meter schoolslag op het WK winterzwemmen in Oulu (Finland). Team België bestaat uit amateursporters, geen profs. Met het grote aantal medailles bewijst de ploeg dan ook erg sterk te zijn, want in heel wat landen hier is ijszwemmen een nationale sport. Als kapitein stuwde Coene ook het estafetteteam bijna naar een podiumplaats