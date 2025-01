Ondanks de zware concurrentie slaagde hij er in om zich te plaatsen voor de finale in het Italiaanse Molvena. Hoewel de overwinning daar buiten bereik bleef door de sterke tegenstanders, is de ervaring zelf een enorme prestatie.

De omstandigheden waren allesbehalve gunstig, met een ijskoude temperatuur van slechts 0,3°C, maar de zwemmer liet zich niet tegenhouden en genoot van het bijzondere moment. "Het was echt een uitdaging, maar het maakt de prestatie alleen maar specialer. Ik ben zo blij en trots op wat ik heb bereikt," aldus de zwemmer.