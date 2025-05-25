Museeuw groeide in de jaren ’90 uit tot een van de grootste klassiekerrenners van zijn generatie, met zeges in onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en het wereldkampioenschap. Maar zijn carrière kende ook dieptepunten, zowel professioneel als privé.



Voor zijn verjaardag trok onze reporter Jeroen Sap naar het Slibbergat, op de flanken van de Kwaremont, de plek waar de Leeuw van Vlaanderen zich nog altijd thuis voelt.