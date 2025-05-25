17°C
Aanmelden
Sport
Jabbeke

Johan Museeuw, de Leeuw van Vlaan­de­ren, viert zijn 60ste verjaardag

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Een icoon van het wielrennen bereikt morgen een bijzondere mijlpaal: Johan Museeuw, beter bekend als de Leeuw van Vlaanderen, blaast 60 kaarsjes uit. Een eretitel waar hij nog altijd trots op is, net als op zijn indrukwekkende palmares.

Museeuw groeide in de jaren ’90 uit tot een van de grootste klassiekerrenners van zijn generatie, met zeges in onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en het wereldkampioenschap. Maar zijn carrière kende ook dieptepunten, zowel professioneel als privé.

Voor zijn verjaardag trok onze reporter Jeroen Sap naar het Slibbergat, op de flanken van de Kwaremont, de plek waar de Leeuw van Vlaanderen zich nog altijd thuis voelt.

Opknoping
Nieuws

Wielrenners Museeuw en Mattan opgeknoopt in Minardschouwburg
Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap

Meest gelezen

101 BB QUOFF Herfstcriterium Oostrozebeke
Sport

Yves Lampaert aan het feest in het Herfstcriterium in Oostrozebeke
Erehaag planckaert
Sport

Erehaag van koersfietsen voor Baptiste Planckaert voor laatste koers
Mathieu bonne
Sport

Geen recordpoging voor Matthieu Bonne door stressfractuur: "Eerste blessure in acht jaar komt heel ongelegen"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2025-10-12 - 723_N_handbalizegemMETSVO_20251012123541.mp4 - RKqKvvZJx_0.jpg

Izegem verliest van Sporting Pelt maar toont strijdlust in Super Handball League
2025-10-12 - 724_N_boeklampaertMETSVO_20251012120534.mp4 - hDpKvvZJx_2.jpg

Boek ‘Forza Lampaert’ over wielrenner Yves Lampaert voorgesteld in Ingelmunster
Sijsele Oostkamp

Oostkamp wint basketbalderby tegen Sijsele met 71-82
Elindus Arena Zulte Waregem

Zulte Waregem houdt Anderlecht op gelijkspel in Lotto Super League, Club YLA kan niet winnen van OH Leuven
BC Oostende Supercup

Oostende wint ook tegen Groningen en blijft gedeeld leider in BNXT League
Glen Cuyle

Gym Izegem levert met Glen Cuyle en Jade Vansteenkiste twee gymnasten voor WK turnen
Aanmelden