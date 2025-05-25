Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Een icoon van het wielrennen bereikt morgen een bijzondere mijlpaal: Johan Museeuw, beter bekend als de Leeuw van Vlaanderen, blaast 60 kaarsjes uit. Een eretitel waar hij nog altijd trots op is, net als op zijn indrukwekkende palmares.
Museeuw groeide in de jaren ’90 uit tot een van de grootste klassiekerrenners van zijn generatie, met zeges in onder meer de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en het wereldkampioenschap. Maar zijn carrière kende ook dieptepunten, zowel professioneel als privé.
Voor zijn verjaardag trok onze reporter Jeroen Sap naar het Slibbergat, op de flanken van de Kwaremont, de plek waar de Leeuw van Vlaanderen zich nog altijd thuis voelt.
Jeroen Sap