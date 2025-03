Cercle start op 30 maart aan de play-downs, waarin het moet strijden voor het behoud in de hoogste klasse. "Heel Cercle weet dat we voor enkele cruciale weken staan. Nu is het belangrijk om de komende wedstrijden met de juiste mindset aan te vatten. Als team en als coachingstaf zullen we er alles aan doen om onze opdracht tot een goed einde te brengen", besluit De Wulf.