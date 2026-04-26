Beernem nam de wedstrijd meteen in handen. Na amper vier minuten spelen bracht Beernem een mooie combinatie op de mat. Enio Vanstaen knalde de 1-0 binnen.



Blankenberge kwam wat later beter in de wedstrijd. Na 34 minuten speelde Jerome Debedts Tierenteyn aan. Hij bracht de bal voor en Warre De Keyser duwde de gelijkmaker binnen. Ze gingen de rust in met 1-1.

Aan de start van de tweede helft werden de spelers getrakteerd op een fikse regenbui, maar dat hield Blankenberge niet tegen om sterk uit de kleedkamer te komen. Blankenberge kreeg een penalty. Debedts stuurt de keeper de verkeerde kant op en zorgt voor de voorsprong van 1-2.

Beernem was van slag en daar profiteerde Mathis Schotte van. Hij zette zich door op rechts en maakte de 1-3.

Beernem moest verder met tien man en niet veel later stond de 1-4 op het bord. In het slot van de wedstrijd brak Blankenberge nog eens uit. De Keyser bracht de bal voor op links en Schotte zette de 1-5 eindstand vast.

