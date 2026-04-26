In de reeks van KVDO en Harelbeke speelde Mandel United twee weken geleden kampioen. Geen voetbal dus voor de eerste ploeg van Mandel, maar er werd wel gevoetbald in de Skyline Arena. Vandaag stonden de finales van de jeugdcup op het programma. Blankenberge, Dosko Sint-Kruis en Marke konden zegevieren.
Verschillende jeugdploegen spelen vandaag de finales van de jeugdcup het Nieuwsblad. De provinciale U15 van Beernem en Blankenberge bijten de spits af.
Beernem vs Blankenberge
Beernem nam de wedstrijd meteen in handen. Na amper vier minuten spelen bracht Beernem een mooie combinatie op de mat. Enio Vanstaen knalde de 1-0 binnen.
Blankenberge kwam wat later beter in de wedstrijd. Na 34 minuten speelde Jerome Debedts Tierenteyn aan. Hij bracht de bal voor en Warre De Keyser duwde de gelijkmaker binnen. Ze gingen de rust in met 1-1.
Aan de start van de tweede helft werden de spelers getrakteerd op een fikse regenbui, maar dat hield Blankenberge niet tegen om sterk uit de kleedkamer te komen. Blankenberge kreeg een penalty. Debedts stuurt de keeper de verkeerde kant op en zorgt voor de voorsprong van 1-2.
Beernem was van slag en daar profiteerde Mathis Schotte van. Hij zette zich door op rechts en maakte de 1-3.
Beernem moest verder met tien man en niet veel later stond de 1-4 op het bord. In het slot van de wedstrijd brak Blankenberge nog eens uit. De Keyser bracht de bal voor op links en Schotte zette de 1-5 eindstand vast.
Dosko Sint-Kruis vs Zulte Waregem
Vervolgens was het aan de provinciale U17 van Zulte Waregem en Dosko Sint-Kruis. Twee ploegen die elkaar al troffen in de groepsfase. Dosko won toen met 4-0.
Pas in de tweede helft kwam Dokso tegen de gang van het spel in op voorsprong. Verplaetse pakte de bal in eerste instantie, maar Ombelets duwde binnen aan de tweede paal.
Dan toch nog eens Zulte-Waregem, Aakrouche stak Lefevre diep en hij zorgde voor de gelijkmaker. De wedstrijd moest beslist worden met strafschoppen.
Beide ploegen scoorden de eerste strafschop, maar op de tweede liep het mis. Priem redde de penalty van Lefevre. Uiteindelijk won dosko met 5-4 via strafschoppen.
Marke vs Staden
Ten slotte nam de gewestelijke U15 van Marke het nog op tegen Staden. Na een paar minuten stond Staden al op voorsprong. Daarna begon het doelpuntenfestijn pas echt.
Opsomer zorgde via een vrije trap voor de gelijkmaker. Niet veel later kon Verhamme scoren via een ingestudeerd nummertje. Zo stond het 2-1 voor Marke.
Staden was niet van slag. Een minuut later liep Vandamme diep op rechts. Hij knalde de bal binnen in de korte hoek om het 2-2 te maken.
Daarna ontpopte Verhamme zich tot matchwinnaar. Hij scoorde twee keer in drie minuten om een hattrick en de 4-2 op het bord te zetten.
Maar ook nu was Staden niet van slag. Het bleef vechten en kon opnieuw gelijkmaken door doelpunten van Vandamme en Vanderhaeghe voor 4-4.
Net voor rust en net erna scoorde Marke opnieuw. Met een derde doelpunt op een corner stond het 6-4.
Staden kreeg nog een penalty. Cappele scoorde de 6-5 en dat was ook de einduitslag. Na een waar doelpuntenfestijn won Marke de beker.