Keukeleire wordt vandaag 35, en zou dus een nieuwe job hebben gevonden na zijn afscheid van de actieve wielersport.



Hij reed half oktober in China zijn laatste wedstrijd in het shirt van EF education, na een profcarrière van 14 jaar. Nu zou hij dus de staff van Alpecin-Deceuninck vervoegen, waarschijnlijk in een rol als ploegleider.