De bezoekers legden de wedstrijd al na één helft in een beslissende plooi. Robin Mirisola bracht met zijn aansluitingstreffer wat spanning in de partij na de openingsgoals van Anton Tanghe en Jelle Vossen, maar de Genkse hoop vervloog opnieuw toen kapitein Vossen in de extra tijd van de eerste helft opnieuw raak trof. Voor de voormalige Rode Duivel was het al zijn achtste goal in vier wedstrijden. De 2-3 van Matthias Oyatambwe kwam te laat.