Jeli­ne Van­drom­me neemt eer­ste hor­de op Por­tu­gees tornooi

Jeline Vandromme

Jeline Vandromme (WTA 345) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het ITF W75-toernooi in het Portugese Porto.

De 18-jarige Brugse, vorig seizoen winnares van de US Open en de Masters bij de junioren, versloeg de Oekraïense Veronika Podrez (WTA 286) in de openingsronde in twee sets met 6-4 en 6-2. De partij duurde een uur en 22 minuten. 

Bij de laatste zestien staat Vandromme tegenover het Duitse tweede reekshoofd Tamara Korpatsch (WTA 124) of de Spaanse Angela Fita Boluda (WTA 263).

Belga
Tennis Jeline Vandromme

