De 18-jarige Brugse, vorig seizoen winnares van de US Open en de Masters bij de junioren, versloeg de Oekraïense Veronika Podrez (WTA 286) in de openingsronde in twee sets met 6-4 en 6-2. De partij duurde een uur en 22 minuten.

Bij de laatste zestien staat Vandromme tegenover het Duitse tweede reekshoofd Tamara Korpatsch (WTA 124) of de Spaanse Angela Fita Boluda (WTA 263).