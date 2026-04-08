Jeli­ne Van­drom­me naar fina­le ITF-toer­nooi op Corsica

Jeline Vandromme

Jeline Vandromme (WTA-222) heeft zich zaterdag overtuigend geplaatst voor de finale van het ITF-toernooi in het Corsicaanse Calvi. De youngster rekende in de halve finales snel af met het Zwitserse tweede reekshoofd Susan Bandecchi: 6-2 en 6-1.

In de finale neemt Vandromme het zondag op tegen het Canadese reekshoofd Katherine Sebov. Zij schakelde de Britse Alicia Dudeney uit met tweemaal 6-4.

Op de wereldranglijst stijgt Vandromme sowieso zeker minstens naar plaats 201. Bij toernooiwinst duikt ze zelfs de top 200 binnen en klimt ze naar plaats 188.

Meest gelezen

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Campers Parijs Roubaix
Langs de kasseien van Roubaix is het nu al feest: "de grote drie samen naar de sprint, dat zou mooi zijn"
Open training Club 2
Titelkoorts stijgt bij supporters van blauw-zwart: "we gaan alles winnen"

