Jeline Vandromme naar finale ITF-toernooi op Corsica
Jeline Vandromme (WTA-222) heeft zich zaterdag overtuigend geplaatst voor de finale van het ITF-toernooi in het Corsicaanse Calvi. De youngster rekende in de halve finales snel af met het Zwitserse tweede reekshoofd Susan Bandecchi: 6-2 en 6-1.
In de finale neemt Vandromme het zondag op tegen het Canadese reekshoofd Katherine Sebov. Zij schakelde de Britse Alicia Dudeney uit met tweemaal 6-4.
Op de wereldranglijst stijgt Vandromme sowieso zeker minstens naar plaats 201. Bij toernooiwinst duikt ze zelfs de top 200 binnen en klimt ze naar plaats 188.
