Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) heeft In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem gewonnen. Na 240 kilometer koers kwam de Limburger als eerste over de streep in de massaspurt. Lange tijd leek een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout Van Aert te ontstaan, maar in de laatste kilometer werden zij door het peloton ingelopen. Philipsen volgt op de erelijst Mads Pedersen op, die dit jaar wegens ziekte niet aan de start verscheen.
De derde en laatste beklimming van de Kemmelberg, langs de kant van het Ossuaire, besliste mee over de koers. Wout Van Aert en Mathieu van der Poel reden samen weg, terwijl Florian Vermeersch een kleine achterstand opliep. Het peloton volgde op meer dan een minuut, met de laatste vluchters en andere favorieten op aanzienlijke achterstand. Onder de Menenpoort, nog 25 kilometer van de finish, bleef Vermeersch op 15 seconden van het kopduo, terwijl de grote groep op 55 seconden volgde.
In de laatste vier kilometer sloot Alec Segaert aan bij Van Aert en Van der Poel. Hij probeerde nog een versnelling uit te voeren, maar werd opnieuw ingelopen door het peloton. Zo leek alles klaar voor een klassieke massaspurt in Wevelgem.
Finale sprint en podium
In de sprint hield Philipsen iedereen achter zich. Tobias Lund Andresen en Christophe Laporte vervolledigden het podium als respectievelijk tweede en derde, terwijl Arnaud De Lie de vierde plaats opeiste.
Met zijn overwinning bevestigt Philipsen zijn sterke voorjaar en voegt hij een nieuwe zege toe aan zijn indrukwekkende palmares.