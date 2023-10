Opvallende aanwezige in Roeselare was profwielrenster Julie Van De Velde. Ze kwam nog eens haar oude liefde opzoeken, maar een hoofdrol speelde ze niet. Die was weggelegd voor Jana Van Lent. Samen met Juliette Thomas liep ze de hele wedstrijd aan kop. Achter hen nog jonge namen als Victoira Warpy en Julie Voet. Sofie van Accom zorgde voor de ervaring vooraan.