Ondanks alles heeft Ulrich zich neergelegd bij wat er gebeurd is. "Ik heb alles gewonnen waar geen enkele Duitser eerder al in geslaagd was. De Tour, de Olymische Spelen, wereldkampioen, de Ronde van Spanje. Ik ben niet iemand die denkt: wat als? Ik ben niet echt de man die speculeert. Het is wat het is. Dat was mijn carrière, die was succesvol en ik ben er trots op", besluit Ulrich.