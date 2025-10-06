17°C
Handbalclub Izegem heeft gisteravond verloren van Sporting Pelt in de Super Handball League. In sporthal De Krekel trok de nummer vier van het klassement met 28-35 aan het langste eind. Toch kon Izegem, dat vorig weekend nog zijn eerste overwinning sinds de terugkeer in de hoogste klasse boekte, bij momenten goed aanklampen.

De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd. Het ging gelijk op in de openingsfase, met onder meer treffers van Sébastien Poirot (3-3) en Klaas Thiers (10-11). Bij de rust leidde Pelt nipt met 14-17.

“We konden goed mee in de eerste helft", zegt Jan Steenhoudt van Besox HBC Izegem. “Ik denk dat we op zich een redelijke eerste helft spelen. Vlot aanvalsspel, in verdediging ook sterk. Misschien is dat nog wel het sterkste in de eerste helft.”

Technische fouten

Maar Izegem kon dat niveau niet aanhouden. Sporting Pelt liep geleidelijk uit tot 18-25, met enkele knap afgewerkte doelpunten, onder andere van Rob Smeits.

“We hebben veel te veel technische fouten gemaakt", geeft Steenhoudt toe. “Een zevental open doelkansen gemist, open goals binnengehad zonder doelman. En dat was er teveel aan. Je zag dat Pelt secuur blijft spelen, weinig fouten gemaakt heeft.”

Izegem slaagde er niet meer in de kloof te dichten en verloor uiteindelijk met 28-35. Een te zwaar verdict voor de thuisploeg, die nochtans streed tot het einde.

In de stand blijft Izegem elfde op veertien ploegen. Volgende week wacht een belangrijke wedstrijd tegen Hercules, dat momenteel tiende staat.

