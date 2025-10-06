De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd. Het ging gelijk op in de openingsfase, met onder meer treffers van Sébastien Poirot (3-3) en Klaas Thiers (10-11). Bij de rust leidde Pelt nipt met 14-17.

“We konden goed mee in de eerste helft", zegt Jan Steenhoudt van Besox HBC Izegem. “Ik denk dat we op zich een redelijke eerste helft spelen. Vlot aanvalsspel, in verdediging ook sterk. Misschien is dat nog wel het sterkste in de eerste helft.”

