Nederland heeft al een meer gevestigde positie in de sport, maar in België is het niveau de laatste jaren zichtbaar in opmars. De Izegem Tribes, met een sterke vertegenwoordiging in het nationale team, tonen aan dat er steeds meer talent is dat zich ontwikkelt in de Belgische competitie.

American Football in België lijkt langzaam dezelfde groei te doormaken die hockey enkele jaren geleden ook doormaakte, waarbij de sport steeds meer aan populariteit wint.

Elk team bestaat uit elf spelers, en de wedstrijd is opgedeeld in vier kwarten van 15 minuten effectieve speeltijd. Het doel is simpel: de bal in de end zone van de tegenstander krijgen. Elk team krijgt vier pogingen om 10 yards (ongeveer 9 meter) op te schuiven, en als dat niet lukt, krijgt de tegenstander de bal.

In de oefenwedstrijd tegen Nederland hadden de Belgen een mooie reactie in huis nadat Nederland de score opende met een touchdown en een extra punt (0-7). België antwoordde met een sterke run door de Nederlandse verdediging, gevolgd door een succesvolle kick: 7-7. Ondanks de vechtlust van de Belgen, trok Nederland aan het langste eind met een 14-24 overwinning.