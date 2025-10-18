13°C
Sport
Nieuwpoort Brugge

ITF Juni­or Finals: Jeli­ne Van­drom­me ver­o­vert titel in China

Jeline Vandromme

Jeline Vandromme (ITF 8) heeft de ITF World Tennis Tour Junior Finals in het Chinese Chengdu op haar naam geschreven. De 17-jarige West-Vlaamse versloeg in de finale na een driesetter de 16-jarige Amerikaanse Kristina Penickova (ITF 3). Het werd 4-6, 7-6 (7/5) en 7-5.

Vandromme, een van de toptalenten van het Belgische vrouwentennis en nummer 479 op de WTA-ranking (bij de senioren), nam voor de tweede keer deel aan de ITF World Tennis Tour Junior Finals.

Vorig jaar won ze de troostfinale en eindigde ze als derde. Dit seizoen maakte de Brugse indruk met onder meer de eindzege op de US Open voor junioren in het enkelspel.

De ITF World Tennis Tour Junior Finals zijn de tegenhanger van de ATP en WTA Finals voor junioren.

Belga

