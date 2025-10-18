Vandromme, een van de toptalenten van het Belgische vrouwentennis en nummer 479 op de WTA-ranking (bij de senioren), nam voor de tweede keer deel aan de ITF World Tennis Tour Junior Finals.

Vorig jaar won ze de troostfinale en eindigde ze als derde. Dit seizoen maakte de Brugse indruk met onder meer de eindzege op de US Open voor junioren in het enkelspel.



De ITF World Tennis Tour Junior Finals zijn de tegenhanger van de ATP en WTA Finals voor junioren.