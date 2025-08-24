In de derde ronde ontstond een kopgroep van achttien renners, met daarbij onder andere Favero, de Nederlander Stijn Daemen (VolkerWessels) en Duitser Felix Jochum (Lotto Kern-Haus PSD Bank). Het peloton liet begaan, waardoor de vroege vlucht nooit meer werd ingerekend.

Favero koos zijn moment in de laatste drie kilometer en reed overtuigend weg van zijn medevluchters. Daemen sprintte naar de tweede plaats, voor Jochum die het podium vervolledigde.

