Gisteren in Tessenderlo won Alec Segaert nog de tweede rit in de Renewi Tour. Nu is het de beurt aan Jonathan Milan, die won eerder ook al de eerste rit. Segaert blijft wel nog altijd leider.

Vandaag stond een vlakke rit van 185,5 kilometer op de planning: van Blankenberge naar Ardooie. Later meer. Vier vluchters wagen hun kans: Warre Vangheluwe van Soudal Quick.Step is de regional de l'etappe. Aaron Vanpoucke van Flanders.Baloise kent hier ook goed de weg. Ze hebben Ward Vanhoof en Jordy Bouts mee, maar ze kunnen niet ontsnappen aan de wetten van een spurtersrit.

Vander Poel is in het bochtige Ardooie een ideale lead-out voor Jasper Philipsen. Maar in het wiel van de wereldkampioen heeft Jonathan Milan al postgevat. Wanneer die aanzet, komt Philipsen er niet meer over. Tweede ritzege dus voor de renner van Lidl-Trek.

De Renewi Tour eindigt zondag.