Joris Nieuwenhuis neemt al in de eerste ronde de leiding over. Iserbyt sluit aan en Joran Wyseure zit in het groepje daarachter. De Nederlandse kampioen is te sterk voor de concurrentie. Daar is het Wyseure die alleen probeert het gat op Nieuwenhuis dicht te rijden, tevergeefs.

Ondertussen is Michael Vanthourenhout teruggekomen tot bij Joran Wyseure, Eli Iserbyt en Lars van der Haar. Wyseure heeft dan pech en moet de rest laten gaan. Hij zal later ook opgeven. Nieuwenhuis is duidelijk de sterkste en loopt 25 seconden uit. De strijd voor de andere podiumplaatsen gaat tussen Vanthourenhout, Van der Haar en Iserbyt, maar die kan het tempo van de andere twee in eerste instantie niet volgen.