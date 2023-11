Enkele dagen voor het EK veldrijden in het Franse Pontchateau was de Koppenbergcross meer dan een waardemeter. Een monument, een doel op zich.

Dat had Thibau Nys zichzelf allicht ook ingeprent. Want al gauw was duidelijk dat hij de te kloppen man was. Na de tweede ronde had hij al meer dan twintig seconden voorsprong op Iserbyt, Vanthourenhout en van der Haar.

Bij de voorlaatste passage op de Koppenberg moest Vanthourenhout voorin de rol lossen bij de achtervolgers. Plaats vijf was het hoogst haalbare.

Iserbyt leek daar nog fluks. Maar ook hij kon de kloof op een imponerend dominante Nys niet kleiner maken. Nys dus logisch op één. Van der Haar haastte zich nog naar de tweede plaats op elf seconden. Iserbyt werd derde op zestien seconden.