Eli Iserbyt bleef dit seizoen op zijn zegehonger zitten. Hij won maar twee wedstrijden: de Wereldbeker in Antwerpen en de Grote Prijs Sven Nys in Baal. Zijn seizoen stond vooral in het teken van het befaamde Piriformis-syndroom. Dat probleem zou tegen volgend seizoen opgelost moeten zijn, zegt hij. "Na het seizoen zoeken we naar een oplossing. Het is de bedoeling om daar de hele zomer aan te werken om dan volgend seizoen weer op mijn allerbest te zijn."

Naast de pech van Iserbyt kende Pauwels Sauzen toch wel een mooi seizoen met Michael Vanthourenhout. Hij won twee wereldbekermanches en schreef ook het eindklassement op zijn naam.

Pauwels Sauzen had de voorbije twee jaar zowel de Europese als Belgische kampioenentrui in handen, maar moest die beide afgeven aan Thibau Nys. Volgend seizoen willen ze daar opnieuw werk van maken. "Als we volgend jaar de prestaties van Eli en Michael opnieuw constant kunnen houden, dan denk ik dat we een mooi seizoen te gemoed gaan", zegt Jurgen Mettepenningen.