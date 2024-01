Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat KV Kortrijk aan een andere club een afkoopsom betaalt voor een nieuwe trainer. Dat is mogelijk door tussenkomst van de huidige eigenaar, Vincent Tan.

Wat niet wil zeggen dat Alexandersson naar voren geschoven is door Tan. De IJslander is wel degelijk de keuze van het clubbestuur. Hij past, als people manager en in zijn sportieve visie het beste bij wat KV Kortrijk zoekt. Alexandersson neemt ook een assistent mee, Hartmann. De verdere huidige staff, met onder meer Joseph Akpala en Kristof D'haene, blijft aan boord.

Een getekende overeenkomst is er nog niet maar dat is dus een kwestie van tijd. KV Kortrijk vertrekt op 6 januari naar het Spaanse Albir op winterstage. Het is de bedoeling dat Alexandersson mee op het vliegtuig zit naar de Spaanse zon. KVK bereidt er zich voor op de resterende tien speeldagen in de competitie. Het staat met 10 punten laatste in Jupiler Pro League, op elf punten van een veilige plaats.