De Kortrijk Spurs zijn sterk begonnen aan dit seizoen en staan momenteel tweede in de stand. In ijshockey worden drie keer twintig minuten gespeeld en na de eerste twintig minuten stond Kortrijk nipt voor met een tussenstand van 2-1.



In de volgende twintig minuten komt de thuisploeg op een comfortabele 7-2 voorsprong en zo leek de match gespeeld, maar in ijshockey kan alles nog gebeuren. In de laatste twintig minuten van de match komt Antwerp nog terug tot 7-6, maar de West-Vlamingen wisten de overwinning nog over de streep te trekken.



In een waarschijnlijk spannende finale wacht Leuven.