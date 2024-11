Avanti Brugge had moeite om het verschil goed te maken en stond bij rust al met 50-26 achter. In het laatste kwart wist Avanti nog iets terug te komen tot 67-53, maar dichterbij dan 14 punten kwamen de Bruggelingen niet. Uiteindelijk pakte Ieper de zege met 84-61 en doet zo een goede zaak in het klassement, waar Waregem na 7 wedstrijden mee aan de top staat.

Met deze overwinning verstevigt Ieper zijn plek in de top vier en komt het dichter bij een play-offpositie. Voor Avanti Brugge is het een teleurstellende nederlaag, maar het seizoen is nog lang.