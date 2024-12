Na een slordig wedstrijd begin gaat het redelijk gelijk op. In een beter tweede kwart verhoogt Waregem tempo en dat zet zich om in een kleine kloof. De thuisploeg gaat met 39-31 de rust in.

In de tweede helft is het Ieper die de beste start neemt. Met een 0-8 run gaat het op en over Waregem 45-48. De thuisploeg ziet af en valt verdedigend uit elkaar , Ieper probeert de voorsprong uit te breiden. Aan het einde van het derde kwart bedraagt het verschil vijf punten. 75-80

Een spannend slot zou je denken, maar niks is minder waar. Ieper gaat plots van 75-80 naar 75-89 en de wedstrijd is gespeeld. Waregem probeert nog wel maar verliest uiteindelijk met 88-95.

Ieper blijft zo tweede in stand op twee punten van leider Gent. Waregem ziet de kloof groeien naar vier punten.