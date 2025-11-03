Ieper begon scherp aan de wedstrijd en liep snel 17-8 uit. Het eerste kwart eindigde met een achterstand van 23-8 voor de bezoekers. Ieper blijft ook in het tweede kwart domineren en gaat met een 53-25 voorsprong rusten.

Ook de tweede helft gaat op hetzelfde elan verder, Waregem probeert zich nog te verweren, maar Ieper is de sterkste ploeg. De thuisploeg wint uiteindelijk met 102-56 en schuift zo ook op in het klassement en richt z’n pijlen opnieuw op een top 8 plaats in het klassement. Voor Waregem wordt het een lastig seizoen.