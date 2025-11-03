Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In de Top Division One Men, de tweede klasse van het Belgische basketbal, stond dit weekend de traditionele derby tussen Ieper en Waregem op het programma. Na zeven wedstrijden kende Ieper een wisselvallige competitiestart. Met vier overwinningen en drie nederlagen, goed voor een zevende plaats. Waregem daarentegen kon pas twee keer winnen en staat voorlopig 13de.
Ieper begon scherp aan de wedstrijd en liep snel 17-8 uit. Het eerste kwart eindigde met een achterstand van 23-8 voor de bezoekers. Ieper blijft ook in het tweede kwart domineren en gaat met een 53-25 voorsprong rusten.
Ook de tweede helft gaat op hetzelfde elan verder, Waregem probeert zich nog te verweren, maar Ieper is de sterkste ploeg. De thuisploeg wint uiteindelijk met 102-56 en schuift zo ook op in het klassement en richt z’n pijlen opnieuw op een top 8 plaats in het klassement. Voor Waregem wordt het een lastig seizoen.