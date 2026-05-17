Inter­na­ti­o­na­le wie­ler­top komt naar Ich­te­gem met de Flan­ders Tomor­row Tour

Flanders Tomorrow Tour Ichtegem

Ichtegem haalt in september 2026 internationaal wielertalent naar de gemeente. Op vrijdag 4 september vinden er zowel een openingstijdrit als een rit in lijn plaats van de Flanders Tomorrow Tour, een internationale UCI-rittenwedstrijd voor beloften.

De driedaagse koers brengt topteams en jonge talenten uit binnen- en buitenland samen. De organisatie is in handen van vzw De Krekedalvrienden, bekend van onder meer de Bredene Koksijde Classic, in samenwerking met het lokaal bestuur van Ichtegem en wielerclubs Sport en Vermaak en Eernegem Koers.

Ichtegem voorziet logistieke steun en investeert ook 10.000 euro in het evenement. Volgens het gemeentebestuur moet de koers de gemeente sportief en toeristisch extra op de kaart zetten. Het parcours wordt later nog vastgelegd.

Louis Maes
