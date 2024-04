De overwinning in de Kattekoers, Gent Wevelgem voor U23, was voor de Nederlander Huub Artz van het beloften team van Intermarché-Wanty.

Huub Artz en Lars Vanden Heede ontsnappen net voor de laatste passage over de Kemmelberg, maar bij de beklimming is al snel duidelijk dat de belofte van Intermarché sterker is dan die van Soudal-Quick.Step. Wanneer Vanden Heede is ingelopen probeert Soudal-Quick Step nog wel de achtervolging te organiseren, maar tevergeefs.

Artz wint met meer dan 1 minuut voorsprong op de Deen Pedersen en Raccagni Noviero. Huub Artz was al zevende in Parijs-Roubaix, en Luik-Bastenaken-Luik, maar pakt hier pas zijn eerste zege van het seizoen.