In de kleine finale tegen de Democratische Republiek Congo stond het na 120 minuten 0-0. Zuid-Afrika haalde het een na een zenuwslopende reeks penalty’s. Een mooie revanche voor Zuid-Afrika, na de verloren penaltyreeks in de halve finale tegen Nigeria. Zuid-Afrika was samen met Congo één van de revelaties van het toernooi. Broos heeft iets met de Afrika Cup, want hij won het toernooi ook al eens in 2017 met Kameroen.