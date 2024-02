De renners zelf kunnen op 22 maart maar over goeie benen beschikken, want er wacht hen een parcours van 207,6 kilometer met 17 hellingen en enkele pittige kasseizones.

"Onze leuze 'altijd koers' blijft op deze omloop echt tot zijn recht komen. We zitten wel met enkele wegenwerken. Die situeren zich in de eerste, vlakke, honderd kilometer. De beklimming van de Eikenberg moest ook wel vervangen worden door de Ellestraat, want ook op de Eikenberg zijn er werken aan de gang. We hebben dus een nieuwe elfde helling van de dag. De rest is hetzelfde als vorig jaar, met een zinderende finale richting de Stasegemsesteenweg in Harelbeke", verklaarde organisator Johan Wastyn.

Vorig jaar pakte Wout van Aert zijn tweede zege op rij op de Stasegemsesteenweg. Hij liet er Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar achter zich in een sprint met drie.