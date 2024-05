Julie Vanloo stond in het Footprint Center in Phoenix (Arizona) ruim 26 minuten op het terrein. De 31-jarige Belgian Cat was goed voor 15 punten, haar hoogste aantal tot dusver. Ze pakte ook 7 rebounds en deelde 4 assists uit.

Bij de thuisploeg scoorde levende legende Diana Taurasi, een vijfvoudig olympisch kampioene, 20 punten, evenveel als haar teamgenote Kahleah Copper.

Met 0 op 5 bengelt Washington onderin het klassement van de Eastern Conference naast Indiana Fever. Zaterdagnacht gaan Vanloo en co op bezoek bij Seattle Storm. Vorig weekend verloor Washington een eerste onderling duel met 75-84.