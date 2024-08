Gezien haar chrono kon Ponette zichzelf weinig verwijten. "Als je in je vierde wedstrijd van het kampioenschap nog een persoonlijk record loop, mag je tevreden zijn", weet ze. Ze liep al twee keer in de Mixed Relay en twee keer in de individuele 400 meter. "Deze ochtend voelde ik mij niet fris", bekent ze. "Het idee was om niet van start te gaan als ik het niet voelde in de opwarming, maar ik kwam erdoorheen. Tijdens de wedstrijd was ik gefocust op mijn indeling, en voelde ik de vermoeidheid niet meer. In de laatste honderd meter was ik nog sterker dan gisteren. In de wedstrijd was het gewoon knop omdraaien en gaan."